Den lengste og den korteste

Det nærmer seg. Akkurat nå er det mange ting som nærmer seg. Ikke akkurat ting da, jo, for så vidt ting også, i betydningen julegaver, som er ting, gjenstander, mjuke eller harde, store eller små. Men det var ikke akkurat det jeg tenkte på. Sjøl om gaver har betydning, og kanskje like stor emosjonell verdi på andre tider av året enn akkurat nå, når de kan føles som en forpliktelse, som en stressfaktor. Nei da, det er fint med julegaver, når de ligger der fargerike under treet, og venter, og forventes.

Men som sagt det er mange andre «ting» som nærmer seg, fenomener, begivenheter, ritualer.

Det første inntreffer allerede nå på mandag den 21. desember – Vintersolverv – for et vakkert ord, så vakkert at jeg må skrive det med stor bokstav, selv om det bare er et vanlig substantiv og ikke et egennavn. Vintersolverv, årets lengste natt, årets korteste dag.

Når alt er som mørkest, så dreier planeten vår, og vender seg langsomt mot lys. For det er jo ikke sånn at lyset plutselig slås på den 19. desember. Men en bitte liten bryter innerst i psyken kan gjøre en liten omdreining, vri et lite verv, et Solverv.

Så kommer jula, som vi alle kjenner, i all sin overdådighet, maten, lysene, sangene, med sammenkomster eller savn.

Noe er annerledes i år, fullstendig annerledes. Vi er i krig, i krig mot en usynlig fiende, som kan ramme tilfeldig og uforutsigbart, hvor som helst, på bussen, på butikken, på skolen eller sykehjemmet. Hele verden er i krig, og vi verner oss med avstand, bak masker og i isolat. I nesten ett år har vi levd i usikkerhet og engstelse. Men noe nærmer seg også her, et forsvarsvåpen er på vei, et lite sprøytestikk som kanskje kan gi oss friheten tilbake.

Når vi har gnagd oss gjennom jula, og en fredelig kruttrøyk fyller dalførene den 31. desember, mens fyrverkeriet fargespraker himmelen, skal vi ta farvel med det tunge 2020, klemme vår lille kohort, og ønske hverandre et godt nytt år der vi kan klemme og klemmes så ofte og med så mange vi vil. Ja!