«DU MÅ SKRU PÅ MIKROFONEN DIN!»

Klokka er 07:00. Alarmen tar jobben sin på alvor, og gir seg ikke før jeg har fisket fram telefonen og trykket på knappen hvor det står «slumre». Ja, for ekspertene har sagt at vi skal prøve å opprettholde så normale rutinger som mulige. En av mine mer innarbeidede morgenrutiner er å trykke på «slumre» i hvert fall to ganger før jeg faktisk slår av alarmen og står opp. En morgenrutene min kone setter svært liten pris på. Men ekspertene sier vi skal fortsette som før, innenfor rammene, så da er det bare å slumre to ganger i dag også.