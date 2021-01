Ei hel klassereise for la´mo-gutten via Karasjok til han endte opp med stasjonsvogn og delte brødet i to for å fryse det

Da Viktor Hagen kom flyttende fra Karasjok til Børsa i 1986, var tanken at det bare skulle være en mellomlanding på den videre reisen gjennom livet. - Men da vi kjøpte oss stasjonsvogn og begynte å dele brødet i to for å fryse det ned, var løpet kjørt, smiler han.