Hva skjedde egentlig med gompene?

Jeg snakker ikke om muggles, altså, ei heller fruktpastillene. De er vel fortsatt her, så vidt jeg vet. Men de faktiske figurene. De kom vel til på 80-tallet, så vidt jeg vet. Og det var i alle fall ei plate, muligens noe animerte greier, og planer om et Gompeland et eller annet sted på Østlandet. Fredrikstad, kanskje?

Søker du etter Gompene i Tidal eller Spotify, får du opp et album fra 2004, men det er ikke det samme albumet som kom i 1986. Og ikke de samme stemmene heller. YouTube er heller ikke mye til hjelp.

Ta for eksempel den framifrå «Gompedans» fra 1986-plata «Livet er herlig i Gompeland». Jeg tenkte at den helt sikkert var å oppdrive på YouTube. Der har de jo «alt». Nope. «Mente du impedans?» Nei, Google/Alphabet, jeg mente ikke impedans.

Samtidig hadde jeg linja «Bruser med fjæra, vugger hit og dit/Vippe litt på stjerten, og så kan du hvile litt» på hjernen. Google var ikke særlig behjelpelig, men jeg visste jo hvor jeg faktisk kunne finne den.

På veggen under trappa har jeg et kassettstativ. Der har jeg flere av kassettene fra barndommen, i alle fall noen av dem, men uansett. Blant de 60 eller så kassettene er det noen fantastiske kassetter for barn, en serie på i alle fall seks. Nemlig Lakrislåter. Og på den fjerde finner vi «Gompegymping», og det er alltid like fint å plukke en kassett ut av stativet, sette den i kassettspilleren, og be til Odin om at den skal fungere uten at jeg må skru den opp og rense et hode eller noe sånt. Og så kunne nyte sangene.

Og når vi først er på Lakrislåter. På den sjette kassetten finner vi en av de morsomste sangene jeg vet av om å danse. «Gompedansen». Om jeg noensinne gifter meg vil jeg ha den sangen å danse til. Fuck brudevalsen (nei da/jo da). Den slår til og med BEISTs «Dans som en idiot», Queens «Don't Stop Me Now», og alle versjoner av James P. Johnson «The Charleston» når det kommer til å få meg ut på dansegulvet.

Nei, kassetter er et fantastisk medium, særlig med tanke på at det fortsatt er mye god musikk som aldri har kommet seg videre fra dem. Man kan til og med slite med å oppdrive musikken på CD og vinyl. Jeg er glad det ikke er SÅ vanskelig å rippe dem, for å si det slik, for levetiden til vanlige kassetter er så som så.

Men tilbake til gompene. Hva er egentlig en gomp? Når fikk de faktiske armer i stedet for at bare de hanskekledde «hendene» svevde i luften ved siden av dem? Er gomp en forkortelse, for eksempel «god og myk pastill» (takk til fabeltastisk for den)? Kan Brynhild komme på banen og svare på dette? Jeg venter i spenning …