Trafikkaos på E39

- Det har gått i ett hele kvelden, fortalte Bjørn Arne Østbø fra Nordmøre bilberging til ST tirsdag kveld.

Kaoset på E39 ved Stokkjølen ved Valsøyfjorden i Heim kommune startet med at et utenlandsk vogntog først kjørte av veien. Denne meldinga kom inn i 14.30-tida. Deretter ballet det på seg.

- Flere vogntog fikk problemer i bakken her. Vi har dratt opp tre vogntog totalt, men langt flere har fått hjelp med blant annet kjettinger og sånn, forteller Østbø.

- Utrolig innsats

Brannvesenet i Heim var også på stedet og hjalp til. Ikke minst med trafikkdirigering.

- De har gjort en utrolig innsats her i kveld. Uten dem ville E39 vært stengt, sier bilbergeren.

Ingen ble skadet i kaoset, og det er ikke opprettet saker; ingen er anmeldt.

Østbø forteller at det ikke er spesielt glatt. Han omtaler føret som «snøglatt».

Beryktet sted

Ett av vogntoga som havnet i grøfta, måtte losses før de fikk dratt det opp på veien igjen.

- Det viste seg at akslingen på kjøretøyet var slått skjevt, forklarer Østbø.

Han forteller at stedet der kaoset skjedde tirsdag er et beryktet sted for utforkjøringer med vanskelige svinger.

Ett kjørefelt var stort sett åpent hele tida på stedet. Men omkjøring var fylkesvei 65 via Surnadal og Rindal.