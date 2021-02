Her gjelder det å følge med for å sikre seg pengene

Regjeringa har satt av over en milliard i stimuleringsordninger for kultursektoren i første halvdel av 2021. - Det er viktig at lag, organisasjoner og private aktører setter seg inn i tilskuddsordninga som administreres av kulturrådet, sier fagleder for kultur i Skaun kommune, Steinar Haugen.