Fikk kjøreforbud inntil sikten i frontruta ble bedret

Statens vegvesen gjennomførte mandag på dagtid i samarbeid med Utrykningspolitiet en kontroll på vegvesenets kontrollstasjon på E6 sør for Berkåk i Rennebu.

Fokus var på dekk/kjetting på tunge kjøretøy.

- Meget gledelig at alle kontrollerte hadde alt i orden på dette kontrollpunktet. Tommel opp, sier kontrolleder Tommy Arras i vegvesenet.

Totalt 17 tunge kjøretøy ble stoppet og kontrollert. To av dem fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander i siktsonen ut i fra førerplass. Det ene var et slags bord man legger papirer i, mens det andre var en fotballvimpel.

Begge de to sjåførene fikk kjøre videre etter å ha fjernet gjenstandene som begrenset sikten.

Statens vegvesen har kontroller langs veg for å sørge for bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Alle skal komme trygt fram på norske veger. Kontrollene skal også bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkesførernes arbeidsvilkår.

