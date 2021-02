Pluss

Det er sånn cirka midt på natta, som vanlig, hadde jeg nær sagt. Så kan man jo saktens spørre seg hva som er midten på natta. Det kan være nærliggende å si midnatt, fordi det rent fonetisk indikerer et slags midtpunkt. Men i realiteten representerer jo klokkeslettet 24.00, eller 00.00, for mange moderne mennesker en kveldstime, i deler av uka karakterisert som sen kveldstime, i andre deler, for eksempel helger, en tidlig kveldstime. Her hos meg, rent personlig, akkurat her og akkurat nå, så befinner kortviseren seg et sted i nærheten av 3-tallet. Det er stappmørkt ute. Det er temmelig stille. For meg er dette midt på natta. Men jeg er jo klar over at for noen mennesker er dette en tidlig morgentime, den spede begynnelse på en ny dag. Så for å dra en slags konklusjon angående denne særdeles uvesentlige tematikken, så er begrepet «midt på natta», et individuelt, og nokså variabelt begrep.