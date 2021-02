Pluss

Det var søndag morgen den 26. mai i 2019 at Jorunn Windspoll våknet og forsto at noe var rav ruskende galt med henne. Da hun våknet i sekstida om morgenen, kjente hun at høyre arm var nummen. Hun trodde hun hadde ligget forkjært, snudde seg rundt og sov videre. Da hun skulle stå opp i halv ni-tida, forsto hun at noe var galt da hun ikke fikk med seg foten ut av senga.