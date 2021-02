Endelig åpnes det opp: - Dette er en gledens dag

23. februar åpnes det for at barn og unge fra 0-20 år kan gå skirenn igjen innen skikretsen. Allerede 24. februar er det barneskirenn for utøvere fra 0-12 år på Asbøllsaga på Svorkmo. Live Spilker i Sør-Trøndelag skikrets kaller det er en gledens dag.