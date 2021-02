Nå er lørdagstreffene i gang igjen

Pluss

Dette med kulturlørdag var noe Skaun kommune startet med høsten 2020. Hensikten var blant annet å ta i bruk det nye kulturhuset, men også å få en kontinuitet i samarbeidet mellom frivilligheten, kulturskolen, kulturenheten i kommunen og biblioteket.

- Nå ser vi at retningslinjene gir mulighet for å gjøre det igjen, samtidig som vi kjenner på behovet for å komme i gang med normal aktivitet igjen, sier kulturskolerektor Fagerli.

Fast aktivitet

Årets første kulturlørdag blir en rolig start på det som er planlagt som månedlige begivenheter i kulturhuset.

Biblioteket blir åpent. I aulaen i kulturhuset har elever på kunstfag ved Skaun kulturskole utstilling. I Øysteinsalen blir det minikonsert med et knippe elever fra kulturskolen bestående av blåsere, sangere og pianister.

- Det blir en uformell start for å komme i gang igjen. Det er viktig med fast aktivitet og fast tradisjon på dette, sier Fagerli som er med på sin første kulturlørdag som fersk kulturskolerektor.

Påmelding

Fra Barneuniversitetet kommer også Mari Aas Fjelldal med et foredrag om flaggermus; «Så rart å være flaggermus». Dette er et gratis arrangement, men av hensyn til smittevern, er det obligatorisk påmelding via nettsida eller på telefonen til biblioteket.

Ettersom arrangementet er på offentlig sted uten fastmonterte seter, kan det gjennomføres med bare inntil 10 personer. Dermed blir det et høyst eksklusivt foredrag for de som er førstemann til mølla.

Kulturskolerektor Fagerli håper inderlig det ikke skjer noe på smittefronten fram mot 6. mars, som gjør at dette første møtepunktet i kulturen i Skaun blir avlyst.