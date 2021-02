- Det kan være en kickstarter og har betydd svært mye for mange

Pluss

- Det er mange kommuner som har valgt ikke å arrangere UKM i år på grunn av smittesituasjonen. Vi synes derimot det er viktig at det blir en form for UKM av hensyn til alle barn og unge som driver med kultur, sier Johan Flønes som er fungerende ungdomsleder, og som blant annet er bassist i bandet til Kristian Raanes.

Les også: Åpner opp for flere kulturtilbud: De nasjonale tiltakene har gitt noen lettelser for barn og unge

Nytt og spennende

I utgangspunktet var UKM planlagt som en livesending, men for å unngå for mange folk i samme hus, blir artistene og innslagene filmet for så å bli sendt i ettertid. Showet blir lagt ut på UKM.no, og slik vil årets deltakere oppnå flere tilskuere enn noen gang tidligere.

- For mange kan selve prosessen med filming være noe nytt og spennende, sier Johan Flønes som sier at UKM nok er mye av grunnen til at han driver med musikk i dag.

Lokale mønstringer

Etter at storkommunen ble et faktum, er det første gang at UKM arrangeres kun i storkommunen. I fjor ble det arrangert UKM også i de gamle kommunene, noe som også er målet på sikt.

- Vi tenker å ha lokale mønstringer rundt omkring i kommunen for deretter å ha ei felles UKM-samling, sier Flønes som representerer kulturetaten i arrangørstaben som ellers består av Orkland kulturskole.

En kickstarter

Søndag 28. februar er siste frist for å melde seg på til UKM i Orkland, og det tikker stadig inn nye påmeldinger.

- Det pleier å gå litt tregt i starten, men siste uka pleier det å ta av, sier Flønes som håper at årets arrangement vil fenge unge som driver med både sceneinnslag og andre kulturformer.

Han understreker at UKM er en trygg arena for alle som har lyst til å vise det de har å by på.

- Det er lave skuldre og ingen konkurranse. Kun trivsel og samhold, sier Flønes som selv sto på scenen i UKM for første gang som 10-11-åring.

Les også: Erika etter MGP-sirkuset: - Det har vært en kjempeopplevelse

Så ble han også en av de mest aktive deltakerne helt til han ble for voksen til å være med.

- UKM var en kickstarter for meg, og er nok en av grunnene til at jeg holder på med musikk fortsatt i dag. Det handler om å bli tatt på alvor. Alt er profesjonelt. Det er en stor scene, og alt er stas, sier Flønes.

Selv om det ikke blir fylkes- eller landsmønstring i år, tror han det er viktig med ei lokal mønstring for å opprettholde tilbuda for barn og unge.

Motiverende

At Orkland har framtredende musikere som har tråkket sine ungdomssko i UKM, håper han er motiverende for dem som driver med kultur i dag. Eksempel på dette er Erika Dahlen som gjorde det svært godt i årets MGP, Celiin, Sturla Fagerli Larsen, Maja Aspås Teialeret og ikke minst Kristian Raanes som han selv spiller sammen med.

- Alle disse har sin bakgrunn fra UKM-scenen, sier Johan Flønes som er utdannet musikkpedagog ved Nord Universitet Levanger, og som håper å få jobbe med musikk og kultur lokalt i Orkland i tida framover.