I oldefar Arne sine fotspor

Navn: Hanna Belsvik Lund

Bor: Kyrksæterøra

Jobb: Kunderådgiver på privatmarkedet ved Gjensidige Surnadal, Heim og Tingvoll.





Hva gjør du akkurat nå?

- Jeg er i opplæring på diverse systemer i jobben. Jeg begynte 1. februar, så det er mye å sette seg inn i. Den første drøye måneden har stort sett gått med til opplæring. Men jeg har også solgt mine første forsikringsavtaler.

Hvordan foregår opplæringa?

- Stort sett digitalt. Det skal også foregå ditigalt når jeg i mai starter på Gjensidigeskolen med en varighet på fem måneder. Så har jeg en artig kollega som tester meg.

Hva går det ut på?

- Så langt har jeg fått to telefonoppringninger fra en påstått «kunde». Da ble jeg utfordret på diverse problemstillinger knyttet til relevante forsikringsspørsmål. Men dette var altså en kollega som med fordreid stemme skulle teste meg, og så får jeg etterpå bestått eller ikke bestått. En kreativ kollega, med andre ord, men det spørs om jeg går på den type opplæring flere ganger.

Og dersom det ringer en reell kunde, og du tror det er kollegaen som skal teste deg igjen?

- Ha-ha! Det får jeg forsøke å unngå!

Hvorfor forsikring?

- Jeg har til sammen nesten femten innenfor helsevesenet som helsefagarbeider, og jeg har siden 2017 jobbet med kalkulasjon og salg ved Lian Trevarefabrikk. Jeg trivdes kjempegodt i begge disse jobbene, men jeg følte meg moden for å prøve noe nytt.

Og forsikring ligger på en måte i slekta...?

- Ja, min oldefar Arne Røstvold (1911-1987), faren til min bestemor, var med og startet det som den gang het Hemne Brannkasse, og hadde helt i starten tilhold i lokalene til tidligere Hemne Kraftlag. Det er jo kjempeartig å tenke på at jeg på en måte går i oldefars fotspor, selv om jeg ikke har noen minner om ham. Jeg var bare ett år gammel da han gikk bort.

Har du en favorittpolitiker?

- Jonas Gahr Støre er det første navnet som dukker opp, og jeg håper han blir vår neste statsminister.

Ikke et tilfeldig partivalg det for din del?

- Nei, jeg er aktiv i politikken selv, men ikke så mye som før. Jeg satt i to perioder i kommunestyret for Arbeiderpartiet i Hemne fra 2011, og nå er jeg vara.

Hva disker du opp med du når du får gjester på besøk?

- Det går mye på hjort - selvskutt, selvsagt, og delvis gris. Men det er min samboer Martin som er best på middag. Jeg trives bedre med baking. Men du kan godt si vi er at matpar, uten at vi har noen favoritter fra matprogram på TV.

Hvordan har du hatt det i koronaåret?

- Egentlig ok. Jeg og mine søstre med familier har vært en egen kohort og vært mye sammen, så det har ikke vært så stort avvik fra det som er normalt. Det jeg merker best er at barna savner Sodvinhallen. Når det gjelder reising har det vært lite av det, men jeg har hatt en del netter på hotell i Trondheim fordi jeg er meddommer i lagmannsretten. Og slike overnattinger har ikke føltes veldig behagelig i den situasjonen vi er i.

Hva leser du?

- Den siste boka jeg leste, var selvbiografien til Axel Lund Svindal. Ellers er jeg ingen stor bokleser. Men jeg er ivrig på aviser, og det siste jeg gjør før jeg sovner er å lese VG, Adressa og ST på nett. Det er fast rutine.

Noe du kunne ha tenkt deg å gjøre i livet ditt?

- Ja, jeg kunne ha tenkt meg å prøve et fallskjermhopp, og jeg kunne ha tenkt meg en ukestur sammen med venninner. Men det må være fjelltur. Jentetur med høyhælte sko og champagneglass er ikke meg.

Noe du angrer på?

- Du, jeg kommer ikke på noe spesielt. Kanskje jeg kunne ha reist mer, men det er fortsatt ikke for seint. Du verden, så kjedelige svar du får nå... Men sannheten er vel at jeg er veldig jordnær, og trives godt med å være sammen med familie og venner. Jeg har det bra så lenge alle rundt meg har det bra.