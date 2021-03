Det kreves spesialisering i deler av eldreomsorgen. Noen må kanskje vente på plass ved nær-sykehjemmet

Pluss

Kristin Wangen sier hun har stor forståelse for at pleietrengende som flytter til sykehjem, ønsker å bo på stedet de har bodd i mange år, og nær familiene sine. Samtidig skiller hun mellom langtidsopphold og korttidsopphold, og ser ikke bort fra at noen vil oppleve å bli plassert på et annet sykehjem lengre unna, i påvente av at det blir ledig plass på sykehjemmet på hjemstedet.