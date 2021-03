Reagerer med sinne og sorg. - Noen dager er helsvarte

Eva Mjøen (snart 80) og mannen Einar Mjøen (80) fra Meldal ble brutalt atskilt etter over 50 års samliv etter at Eva ble akutt syk og fikk plass ved omsorgssenteret i Lensvika. - Dette er hardt og brutalt for dem begge. For mamma er enkelte dager helsvarte, sier datteren Ingrid Mjøen Løseth.