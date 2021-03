Folk med demens er ekstra sårbare. - De skal i hovedsak få være i kjente omgivelser nær hjemmene sine

Are Hilstad (varaordfører Orkland kommune)

Pluss

Are Hilstad sier at han ble svært berørt av historien ST skrev om ekteparet Mjøen fra Meldal der Eva Mjøen ble plassert ved Hamnahaugen helsetun i Lensvika, mens mannen Einar bor hjemme i Meldal og har store problemer med å besøke kona som han vært sammen med i over 50 år.