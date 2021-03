Hvem er den mystiske sledekjøreren på Koltjønnmyra?

Pluss

Anne Mari Svinsaas, som sammen med Erik Steigen, fortalte historia omkring de mange hendelsene rundt denne sledekjøreren, forteller at det nok er noen som spekulerer på hvilken kar denne sledekjøreren kunne være. Her er en teori om at det kanskje kan være Hans Christian Schrøder, kaptein ved det Meldalske Infanteri-Compagnie, som i flere år var bonde ved Jordhus gård på Løkken.