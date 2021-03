Fem fikk kjørenekt og flere fikk mangellapper

Pluss

Utegruppa til Statens vegvesen gjennomførte torsdag på dagtid en kontroll av tunge kjøretøy på E6 sør for Berkåk sentrum i Rennebu.

Totalt 20 kjøretøy ble stoppet og kontrollert. Fem av dem fikk kjøreforbud. Fire hadde tekniske mangler.

Ett kjøreforbud gjaldt ugyldig godsløyve, en annen fikk kjøreforbud for bred last og lastsikring, en tredje fikk kjøreforbud på grunn av avrenning fra laksetransporten, en fjerde hadde mange sikthindrende gjenstander i frontruta, mens den femte fikk kjørenekt for manglende utfylling av enkeltturtillatelse; skjema for bestilling av tillatelser for kjøring til land utenfor EØS-området.

- To biler fikk i tillegg mangel på for lite innbetalt vektårsavgift når de trekker tilhenger, opplyser kontrolleder Harald Ekremsæter i vegvesenet.

