Politiet ble frikjent etter voldsbruk under basketak

Pluss

Politimannen slo mot hodet til en mann i 50-åra under et basketak i STs nedslagsfelt i fjor. Ekteparet som var involvert, leverte etterpå en anmeldelse til Spesialenheten for politisaker (Sefo). Årsak: De mener det ble brukt uforholdsmessig mye makt under pågripelsen.