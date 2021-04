Alt er tipp topp og samlet under samme tak

Pluss

Ved Møller Bil Orkdal skadesenter er det tre bilopprettere og en lakkerer.

- Tidligere hadde vi kun oppretting, og sendte bort bilene for lakkering. Det betyr svært mye at vi nå får gjort alt på et sted, og at vi har vårt eget komplette skadesenter, sier Håvard Sæther som er leder ved avdelinga.

Økt effektivitet

At alt er samlet under et tak, gjør at oppretterne kan bruke all tid på arbeidet med bilene, i stedet for å frakte bilene til billakkering i nabobygget. Avdelinga er ISO- og miljøsertifisert, noe som er helt avgjørende for et trygt og godt arbeidsmiljø, ikke minst når det gjelder sikkerhet i forhold til helse.

- Alt er etter boka, forsikrer Håvard Sæther og føyer til at den nye lakkeringsavdelinga, har økt effektiviteten svært mye.

Sæther har selv jobbet som biloppretter i 24 år. I løpet av disse årene har han sett store forandringer i faget, ikke minst når det gjelder oppretting og skader på elbiler som er en ny og annerledes utfordring for bransjen.

- Bare ved små utforkjørsler er det helt viktig å avdekke eventuelle skader på el-batteriet, sier Sæther.

Les også: En av de beste Skoda-selgerne i landet

Tipp topp moderne

Skadesenteret ved Møller Bil Orkdal som tar alle bilmerker, har 14 dagers ventetid. Det er jevnt trykk gjennom hele året med små og store skader. På denne årstida er det en god del viltpåkjørsler som kan påføre både biler, og ikke minst dyrene store skader. Men skal en dømme etter arbeidet som ble utført ved verkstedet denne marsdagen, er det ingen skader som er for store til at det ikke er mulig å rette de opp igjen. Det sørger blant andre biloppretter Erlend Feragen og billakkerer Eivind Hoston for. Billakkerer Hoston, som er siste tilskudd i skadeverkstedet, er svært godt fornøyd med å jobbe i en tipp topp moderne lakkeringsavdeling der alle forholdsregler er godt ivaretatt.

Les også: Nye regler for EU-kontroll