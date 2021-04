Nesten 800 liter maursyre rant ut: - Saken er henlagt

Vi gjør alt vi kan for at slike ting ikke skal skje.

- Saken er henlagt. Intet straffbart forholdt er bevist, opplyser Randi Fagerholt ved Orkdal lensmannskontor.

Alle nødetater rykket onsdag formiddag 10. februar ut til Felleskjøpet på Fannrem, etter melding om utslipp av maursyre.

- Det er nå bekreftet at det ikke var en straffbar handling. Dette var et uhell, og det kan skje. Nå har vi fått ryddet opp, sier butikksjef ved Felleskjøpet, Nils Ove Halle.

Sneiet borti

Én av de ansatte var denne dagen uheldig og sneiet borti en plastcontainer med maursyre med gaffeltrucken, slik at det ble hull. Trucken traff 15-20 centimeter opp på plastcontaineren som inneholdt 800 liter. Mesteparten rant ut på bakken, men noe ble igjen i containeren.

Containerne stod lagret utendørs, innenfor et gjerde hos Felleskjøpet. Vanligvis står kannene med maursyre et annet sted på eiendommen til Felleskjøpet på Fannrem. Men nå var de midlertidig flyttet på grunn av en del snø.

Drone over elva

Uheldigvis var det en sluk på bakken helt i nærheten. Deler av maursyra rant ned der. For å redusere mengden som da fortsatte i rørsystemet og til slutt ut i elva, strødde brannvesenet sagflis over dammen for å absorbere en del av syra. Det ble samtidig etterspylt med vann i sluken for å blande ut væska mest mulig.

Politiet opprettet sak, basert på om lagringa av maursyrecontainerne var forbundet med risiko, knyttet opp imot fare for forurensing.

Politiet sikret også bilder fra stedet, samt at de var oppe med drone over elva samme dag som maursyrelekkasjen skjedde. Det var imidlertid ikke spor etter lekkasjen der.

Avhørt

Både butikksjef Halle, truck-kjøreren og mannskap fra brannvesenet er avhørt i saken, som altså ble henlagt.

- Vi gjør alt vi kan for at slike ting ikke skal skje. Containerne med maursyre stod i utgangspunktet forsvarlig lagret, men så ble de flyttet, og da skjedde uhellet, forklarte Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef i Felleskjøpet Agri, etter hendelsen.

- Hvor står plastcontainerne med maursyre nå?

- De står der de i utgangspunktet har stått hele tida (ikke i nærheten av sluk), utendørs og forsvarlig lagret, sier butikksjef Halle.

Rundballer

Ingen personer kom til skade etter utslippet.

Maursyre brukes til å lage silofôr. Dette gjør at det er lettere å pakke silofôret godt under innlegging, slik at det blir så lite luft som mulig igjen i massen. Syra motvirker også uønskede mikroorganismer og/eller hjelper mjølkesyrebakteriene.

Silofôr, eller bare silo, er ensilert og nedsyret gress, som regel enten i rundballer eller silo. Det brukes i landbruket hovedsakelig til fôr for storfe, geiter og sauer.