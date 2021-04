Pluss

Når einkvan tykkjer eg er frykteleg gammaldags, påstår dei eg lever i steinalderen. Kva alder folk flest lever i no kan diskuterast. Somme meiner atomalderen, andre nettalderen. For ein stor «kohort» (moderne sagt) er nok panikkalderen meir treffande. Der lever eit drøss middelaldrande, som trur dei er i ferd med å bli for gamle. Til kva da?