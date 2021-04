Her starter opplæringa allerede i fire-fem-årsalderen

Vi tror vi vil få en bedre kontinuitet om elevene opplever et større sosialt fellesskap og en sterkere tilhørighet fra starten av.

- Tidligere har det bare vært dans for de yngste. Til høsten starter vi opp med musikkspill for fire-femåringene og nybegynnersamspill for fele og gitar/bass, sier rektor ved Skaun kulturskole, Roar Minde Fagerli.