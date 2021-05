Ordføreren svært glad for innspill fra grunneier: - Dette kan bli en bedre og rimeligere løsning

Alle disse vilkåra gjør at det blir veldig trangt. Vi får heller ikke bygd slik vi ønsker det, i tillegg til at det er en vanskelig trafikksituasjon i området.

Pluss

I forrige uke tok grunneier Joar Hernes på gården Hauan i Skaun kontakt med avisa Sør-Trøndelag i forbindelse med at han ønsker å tilby Skaun kommune et område på gården sin til ny skole på Venn. Fredag i forrige uke tok han kontakt med ordfører Gunn I. Stokke som er svært begeistret over utspillet fra Joar Hernes.