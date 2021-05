Pluss

Det er noe med denne evige samvittigheten. Og det er slettes ikke samvittighet relatert til noen som helst religion. Der har jeg heldigvis ikke noe problem. Det er denne følelsen av dårlig samvittighet som ikke engang er snikende. Den er altoverskyggende. Jeg ser ingen grunn til å ha god samvittighet for noe som helst, og jeg innbiller meg at vi kvinner har en egen evne til å la oss knuge av dårlig samvittighet langt mer enn menn. Vennligst meld meg hvis jeg tar feil.