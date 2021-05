Fikk 286 søkere på utlyste politistillinger - satt i jobbintervju en hel uke

Vi er uansett kjempeglad for at vi får beholde dem, i hvert fall ut året.

- 30 søkere var inne til intervju gjennom uka. Totalt var det 286 søkere, forteller Fagerholt.

Hele tjenestedistriktet omfatter kommunene Orkland, Skaun, Heim, Rindal, Hitra og Frøya. Og stillingene som er utlyst er:

• To «koronastillinger» ved hovedkontoret på Orkanger

• To faste stillinger ved Hitra-kontoret

• Ett årsvikariat ved Hitra-kontoret

• Tre-fem vikariater på Orkanger, med en varighet på ti måneder og mindre

Fikk to menn i 20-åra

Etter at Norge ble stengt ned 12. mars i fjor på grunn av koronaviruset, ble politi-Norge styrket med 250 såkalte «koronastillinger». Det vil si midlertidige stillinger som raskt ble opprettet for å holde «maskineriet» i gang når politiansatte ble satt i karantene eller isolasjon.

På sommeren ble det opprettet ytterligere 150 stillinger, slik at totalantallet nå på landsbasis var 400 nye politiansatte. Disse ble fordelt ut i landet. Mange av dem ble øremerket grenseovergangene, resten etter behov i de ulike distriktene, politistasjonene og lensmannskontorene.

I første omgang ble ikke lensmannskontoret på Orkanger tildelt noen. Men fra nyttår i år fikk de to slike stillinger overført fra Gauldal politidistrikt. Det er to menn i midten av 20-åra.

- Kjempeglad

- Det er kjempebra at vi fikk dem. De er til stor hjelp, sa lensmann Haugan til ST i slutten av januar.

I utgangspunktet var dette kun midlertidige stillinger, med en varighet på seks måneder. Det vil si ut juni i år. Nå er denne perioden forlenget til minimum ut året.

- Disse to stillingene ble utlyst på samme måte som andre ledige stillinger. De som går i dem nå, må søke på lik linje med alle andre. Men vi er uansett kjempeglad for at vi får beholde dem, i hvert fall ut året, forklarer Randi Fagerholt.

«Korona-politimennene» jobber som etterforskere. I tillegg inngår de i turnusen til operativ tjeneste hver tredje helg. Det vil si kjøre patruljebil. Dette styrker bemanninga såpass at de kan ha to patruljebiler ute i distriktet på kveld og natt lørdag og søndag. Vanligvis er det kun én bil ute døgnet rundt.

25. mai

På Hitra er det én som slutter i fast stilling, dermed «styrker de laget» med én tjenestemann der.

- Alle ansettelsene skjer i ansettelsesrådet 25. mai, sier Fagerholt.

Ved lensmannskontoret på Orkanger, som er hovedkontoret i politidistriktet, jobber det cirka 40 ansatte. Vel 35 av dem er politiansatte, mens resten er sivilt ansatte.