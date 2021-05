50 hytteeiere slipper jubelen løs

Pluss

avn: Harry Holm

Bor: Kyrksæterøra

Jobb: «Vindalsvatnet-patriot på heltid»





Hva gjør du akkurat nå?

- Nå står jeg på hytteverandaen og skuer ut over Vindalsvatnet som ingen vil røre!

Blir dette en glad Morgenprat?

- Ja, og det var nesten som at jeg forsto ærendet ditt.

Kommunestyret i Heim bestemte altså å fjerne dette som et alternativ til drikkevannskilde torsdag kveld. Når fikk du vite det?

- Jeg så ikke på kommunens TV-sending, men da en hyttenabo sendte meg et bilde der han åpnet champagneflaska og korka gikk rett i taket, skjønte jeg det.

Ble du overrasket?

- Egentlig ikke. Jeg har hørt noen rykter, og Vindalsvatnet har nå stått som et sistevalg lenge.

Har du snakka med flere hytteeiere ved vatnet i dag?

- Ja, jeg traff en som var på tur til hytta. Han hadde nok også med seg ei flaske champagne i sekken.

Blir det en heidundrende fest rundt hele vatnet nå i helga, da?

- I helga tror jeg kanskje vi markerer dette mest hver for oss, men du skal ikke se bort fra at det blir ei St.Hans-feiring som overgår alt. Da blir det mer fellesskap.

Er dette en seier etter at dere i mange år har markert motstand mot at Vindalsvatnet skulle bli drikkevannskilde?

- Ja, på mange måter er det det. Vi har brukt både tid og krefter og penger. Til sammen har vi ca. 50 hytteeierne rundt Vindalsvatnet, Ånnavatnet og Langvatnet brukt 105 000 kroner på å framskaffe en rapport fra et svensk firma som er eksperter på vann. Den kostet oss over 2000 kroner hver. Når utfallet nå ble slik det ble, skulle kommunen ha betalt oss tilbake disse pengene, men vi skjønner jo at det ikke har noen hensikt å kreve dem tilbake.

Svenskene anbefalte boring etter grunnvann, var det ikke slik?

- Ja, det stemmer, og både jeg og flere til synes det er merkelig at det ikke sto oppført som et av alternativene. Vi vet det finnes grunnvannskilder. Derfor er det rart at dette ikke har vært et større tema når politikerne har diskutert saken.

Men du føler nå at Vindalsvatnet er berget for evig tid?

- Som drikkevannskilde er vi nå overbevist om at vi berger. Og det kan jo nevnes at det ble tatt vannprøver her helt tilbake til den tida Ivar Gaustad var teknisk sjef, og resultatene av disse prøvene sa tydelig at det ikke er noen vits i å prøve en gang på grunn av høyt jerninnhold. Nå har kommunen brukt masse penger på en ny runde til ingen nytte.

Hva foretrekker du nå; Rovatnet eller Stormorovatnet?

- Jeg har hele tida sagt at Rovatnet totalt sett er det beste valget.