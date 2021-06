Rekordtall for humanistisk konfirmasjon. Fra 34 til 13 000

Pluss

Hun viser til at det har skjedd mye siden den aller første konfirmasjonsseremonien i Universitets aula i Oslo i mai 1951. I år markerer Human-Etisk Forbund 70-årsjubileum for konfirmasjonstilbudet.

– Gjennom konfirmasjonstiden skal unge få mulighet til å finne ut av hva de står for, og hva som er viktig for dem. Tilbudet om humanistisk konfirmasjon har nådd stadig flere gjennom de 70 årene, og spesielt her i vårt område, sier Helen Hol.

Fra 34 til 13 000 konfirmanter

I 1951 var det 34 ungdommer som hadde «borgerlig konfirmasjon», som det het den gangen. Siden den gangen har over 300 000 ungdommer valgt humanistisk konfirmasjon. I 2021 er det over 20 % av årskullet som konfirmerer seg gjennom Human-Etisk Forbund. Det er ny rekord på 13 000 konfirmanter.

– I Trøndelag har vi i år passert 1300 konfirmanter som velger humanistisk konfirmasjon. Det er over 100 flere enn i fjor. Også i Orkland og omegn har vi hatt en stor økning de siste årene med 69 konfirmanter nå i høst, forteller Hol som mener at humanistisk konfirmasjon er blitt et naturlig valg for mange, og er en del av norsk tradisjon.

– Og det er vi er stolte av, sier hun.

Frivillige

Helen Hol framhever den viktige innsatsen fra frivillige som gjør det mulig å gjennomføre konfirmasjonene.

– Arbeidet med konfirmasjon er en av de største aktivitetene lokallagene til Human-Etisk Forbund driver med. Takket være et godt frivilligapparat med lokalt konfirmasjonsutvalg, kursledere og andre frivillige, skal vi i år arrangere konfirmasjonskurs og seremoni for 69 konfirmanter fra hele Orkland., forteller hun.

I forkant av seremonien skal alle konfirmanter gjennomføre kurs, hvor det blant annet tas opp temaer som livssyn, identitet og kritisk tenkning.

Ny sesong

Gjennomføringa av årets kurs og selve seremonien er blitt noe amputert som følge av covid-19. En del seremonier er derfor utsatt til høsten.

- Kursene har vi vært nødt til å kjøre digitalt, men vi håper på ei fysisk samling til høsten, sier Hol.

Like fullt forbereder lokallaget neste års konfirmasjonssesong.

– Og det gleder vi oss veldig til, sier Helen Hol som forteller at påmelding for foresatte som er medlemmer av Human-Etisk Forbund, ble åpnet 1. juni, mens påmelding for andre utenfor forbundet, er satt til 8. juni.