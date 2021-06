Ruskjører avslørt av gjenglemt førerkort i bilen

Pluss

Bilen var tom, men nøklene stod i. Frontruta på kjøretøyet var knust, i tillegg var støtfangeren vekk.

- Patruljen fant også et førerkort og et bankkort i bilen, forteller Randi Fagerholt ved Orkdal lensmannskontor.

Personen som eier kortene, en 19 år gammel mann, ble oppsøkt på en privat adresse i Orkland. Basert på mistanke om ruskjøring, ble det tatt en utåndingsprøve av ham. Han blåste godt over lovlig verdi.

I kjølvannet av dette, ble en person nummer to også oppsøkt på en annen privat adresse i samme kommune. Dette er en 21 år gammel mann.

- Han er også mistenkt for å være involvert i utforkjøringa. Han ble tatt med til legevakt for en blodprøve, i og med at det var mistanke om narkorus, forteller Fagerholt.

Også denne testen var positiv. Det er tatt vitneavhør i saken.

Det er opprettet sak (anmeldelse) på forholdet.

