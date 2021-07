Verdens største spesialskip er på vei inn fjorden

Pluss

Technip FMCs flaggskip, Deep Blue, er verdens største spesialfartøy, med en lengde på 206 meter og en dypgang på ti meter. Det er så dypt at havna har måttet utbedres (mudring), for at skipet i det hele tatt skal kunne legge til kai. Havnebassenget hadde opprinnelig en dybde på ti meter. Denne er nå senket til 12 meter.