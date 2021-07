Pluss

Tåka har lagt et tykt teppe over hele den nære verden. Det føles som å flyte på en frodig liten øy i et osean av ingenting. Skimtvis kan konturer av et fastland gi seg til kjenne, som flerr i en gammel filmrull av cellofan. Tidligere denne høysommerkvelden smykket himmelen seg med en sterk og stolt regnbue, nei to, som en dobbel pride, før styrtregnet kom og vasket fargene vekk, og naturen lot tåka gradvis gli inn, som for å kamuflere sin egen «propaganda». I morgen kommer atter tropevarmen på besøk, sier våre værspåmenn. For en sommer vi har!