Astrid og 40 spedbarn deltar i livsviktig forskning

Stipendiat Astrid Ustad fra Orkanger er med i forskningen med Neodoppler. Hun er utdannet innen bevegelsesvitenskap, og har drevet med forskning og måling av fysisk aktivitet. I den forbindelse har hun jobbet mye med barn med CP (cerebral parese).

Perfekt vindu inn i hjernen

Siden april i år har Astrid Ustad hatt base ved helsestasjonen på Orkanger, hvor hun foretar målinger av friske barn. Dette for å kunne sammenligne med målinger av de som er født for tidlig, og andre syke barn.

– For å vite hva som er avvikende, må vi vite hva som er normalt, forklarer hun.

Neodoppler er en helt ny teknologi og en annen måte å bruke ultralyd på. Den fungerer slik at det blir tatt målinger over tid av blodstrømmen i hjernen. Målingen foretas over fontanellen, som er den myke delen på hodet til spedbarnet.

– Gjennom fontanellen har vi et perfekt vindu inn i hjernen. Ved å måle blodgjennomstrømmingen i hjernen, håper vi å finne avvik før det oppstår skade, sier Ustad.

Kritiske førstedøgn

Forskninga med Neodoppler vil kunne har stor betydning for premature barn og andre syke barn.

– Når det gjelder for tidlig fødte barn, kan de første levedøgna være svært kritiske når det gjelder blodtilførsel til hjernen. Om du er født før uke 28, så er sjansen for hjerneskade så høy som 50 prosent, med risiko for utviklingsforstyrrelser, cerebral parese, lese- og skrivevansker og ADHD, forteller Ustad.

Disse skadene er i følge Ustad ofte knyttet til ustabil eller for lav blodgjennomstrømming. Slik sett er måling av hjernens blodstrøm trolig noe av det viktigste som kan gjøres for å unngå varige skader.

– Hos syke barn prøver vi å sørge for at hjernen skal få nok oksygen, forklarer hun.

Hun føyer til at Neodoppler blir utprøvd ved operasjoner av hjertesyke barn ved Rikshospitalet for å kunne iverksette nødvendige tiltak i tide ved komplikasjoner.

Ifølge Ustad har det tidligere vært tatt mye tradisjonell ultralyd av hjernen, men det har vært stillbilder.

Eirin var først ut

Neodoppler er oppfunnet og utviklet ved NTNU med professor Hans Torp og prosjektleder Siri Ann Nyrnes i spissen.

– Trondheim og NTNU har en stolt ultralydhistorie, påpeker Ustad som forteller at datteren hennes Eirin på 4 1/2 år, var den første Neodoppler ble testet på.

– Vi har brukt fire år på målinger. Det tar litt tid, men samtidig opplever vi at det går fort, sier Ustad.

Neodoppler, som er festet på ei lita lue, plasseres over fontanellen på hodet. Dette gir ei stabil overvåkning og forteller hvordan blodgjennomstrømmingen i hjernen er. Gjennom måleinstrumentet kan de se fire centimeter ned i hjernen og følge med på flere blodkar i flere lag nedover.

Lite skepsis

Ved helsestasjonen på Orkanger har Astrid Ustad samlet 40 friske barn i alderen fra bare noen uker til ett år, for å delta i forskninga.

Ifølge Ustad er det liten skepsis fra foreldrene når det gjelder å delta i forskningsprosjektet.

I dag er det lille Emil på ni uker som skal få sjekket blodgjennomstrømmingen i den vesle hjernen sin. Han er salig trøtt når han ankommer helsestasjonen sammen med mamma Silje Isdal fra Geitastranda.

Søvnig forskningsobjekt

Silje synes det er greit å delta på et slikt forskningsprosjekt. Spesielt når hun vet at det kan hjelpe andre barn, og samtidig vet at det ikke kan skade Emil.

Astrid Ustad plasserer den lille lua med ultralydproben på Emils hode. Hun må ta den litt av og på, da det myke partiet på hodet til Emil, er ganske lite.

Emil bryr seg ikke. Han sover bare videre og gløtter bare av og til opp på mamma Silje. At han er en del av et livsviktig forskningsprosjekt, er ham revnende likegyldig. Han sover like godt de 20 minutta målinga foregår.

Astrid Ustad følger med på skjermen og konstaterer at hun får gode målinger fra hjernen til Emil. Dagenes prøvekanin var en drøm å håndtere uten noen form for protester eller gråt, som kan være like normalt, som at de sover.

Men også målingene til Emil viser at det er variasjoner i løpet av 20 minutt.

– Det er naturlig med svingninger i blodstrøm også hos et friskt barn. Men store svingninger hos et sykt barn, kan være alarmerende og gi behov for å gjøre medisinske tiltak, sier Ustad.

Hun føyer til at håpet er at med denne teknologien kan de lære å gjøre tiltak i tide føre en hjerneskade oppstår.

- Målet er å redusere antall barn med hjerneskade, noe som er svært viktig for barnet, familiene deres, men også for samfunnet, sier hun.

Ut i verden

Det jobbes nå med å få Neodoppler ut i verden, og et eget selskap, Cimon Medical, er etablert for å ta seg av den jobben. Så langt er det et sykehus i Toronto med i forskningsprosjektet.

Fortsatt er det et stykke å gå før Neodoppler kan tas i bruk i behandling. Foreløpig er det kun forskning og innsamling av livsviktig kunnskap som foregår; blant annet takket være 40 spebarn og foreldrene deres Orkland kommune.