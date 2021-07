Pluss

Selv om vi ikke vil innrømme det, er vi nordmenn veldig glade i å skryte av oss selv. Uttrykket «det er typisk norsk å være god» har jeg et inntrykk av at mange har trykket til sitt bryst. Og for å skryte litt mer av oss nordmenn, så tror i hvert fall jeg at vi innimellom er flinke til å fortelle om det vi ikke er så flinke til. Et eksempel er at vi ikke legger skjul på at vi er litt folkesky, og at vi ikke er så lett å komme inn på.