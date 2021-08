Pluss

Sommarolympiaden i Japan og sommarskuta til NRK er høgaktuelt stoff for tida. Unnskyld Warholm og Ulsteinvik, men her på garden gjorde seglskuta størst inntrykk. Til dels fordi skuta er flott og sjåverdig og eit verdifullt minne om farne år da seglskutene var i vinden. Men aller mest fordi husfrua, kopplammet Lunar og eg vart fotografert frå skipet og hamna på TV-skjermen. Det tok ikkje mange minutta før SMS-ane hagla inn i hopetal (meir enn fem!) og fortalde at skarpsynte sjåarar landet rundt hadde kjent oss att. Vêrlammet Lunar ber no etternamnet Kjendisen, og det blir tungsamt å avlive han til hausten. Men han er ikkje første kjendisen som har vorte slakta, og eg håpar og trur at Nortura slaktar meir skånsamt enn sladderpressa.