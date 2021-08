- Det hadde vært en veldig kjedelig plass uten dem

Pluss

Navn: Martin Vaagan Sjøholt

Bor: Hellandsjøen

Jobb: Kundebehandler hos Sodvin og daglig leder på Stokkebrygga





Hva gjør du akkurat nå?

- Jeg svarer kundene på spørsmål de har om alt det som Sodvin driver med, så det er et bredt spekter. Så langt har jeg kun svart skriftlig, da du må ha noe mer opplæring før du kan svare på telefon. Dette er første uka mi, jeg starta sist mandag.

Hvilke egenskaper bør du ha i en slik jobb?

- Du må kunne håndtere folk, rett og slett. Og så er det jo alltid fint å hjelpe noen og at de blir glad for det.

Hva er kritisk for tida?

- Det må være dersom noen mister TV-signalene nå under OL midt på natta. Da er ikke vakttelefonen åpen heller.

Hva gjør du på fritida?

- Jeg er daglig leder på Stokkebrygga, som er et familieforetak på Hellandsjøen. Det er en kombinert kafé og pub som er åpen i sommersesongen fra mai til september. I juli har vi åpent hver eneste dag, resten av sesongen kun i helgene.

Har det vært en bra sommer?

- Ja, veldig bra, og det er selvsagt veldig væravhengig. Vi ønsker at gjestene sitter utendørs nå i disse koronatider, og vi har begrenset plass innendørs. Derfor er vi glad for at det har vært mye finvær.

Og da går det mye på familiedugnad?

- Ja, selv har jeg hatt mange ubetalte timer på Stokkrbrygga i sommer. Min mormor, som i mange år drev butikk sammen med morfar, er med. Det samme er søskenbarnet mitt Kristin Lovise på 16 år. Hun kan gjøre alt unntatt å tappe øl. Så det blir litt familiebasert.

Er det over og ut for butikken for godt?

- Hellandsjøen er et for lite sted til å drive butikk, spesielt når du har fire store kjeder å konkurrere mot på Kyrksæterøra. Da min onkel Harald la den ned i 2014, var det stort sett bare hytteturistene som holdt liv i den.

Hva har Hellandsjøen vært uten hyttefolket?

- En veldig kjedelig plass! Vi har jo tusen hytter i vårt nærområde - selv om jeg ikke helt vet hva som menes med nærområdet - og hyttefolket setter så absolutt preg på stedet.

Hvilke hobbyer har du?

- Jeg leser en del, jeg har en universitetsutdannelse innenfor litteratur. Og så liker jeg å ta bilder. Jeg framkaller dem faktisk selv i eget mørkerom.

Så du får fortsatt kjøpt kjemikalier til det?

- Ja, det er blitt veldig populært. Kodak har doblet salget de siste fem åra på salg av utstyr for framkalling på gammelmåten.

Har du en favorittpolitiker?

- Da går jeg for Bjørnar Moxnes. Han er klar og tydelig, selv om jeg ikke er enig i alt han sier. Det er nok tåkefyrster som ikke greier å svare på spørsmål fra journalister og andre. Lokalt har jeg ingen spesiell favoritt.

Kunne du ha tenkt deg å bli politiker selv?

- Jeg følger jo med og synes det er interessant, men det er mye arbeid med å ta på et slikt verv.

Noe du drømmer om at du skulle ha gjort i livet ditt?

- Jeg liker å reise, og det er flere destinasjoner jeg kunne ha tenkt meg å besøke; Østen, Japan, Sør-Korea, Australia, New Zealand og Sør-Amerika, og særlig Machu Picchu i Peru. Så har jeg en onkel som er gift og bor i USA. Jeg har vært der flere ganger, men kunne ha tenkt meg å utforske dette landet enda mer.