Denne sommeren har vært fin og rar. Jeg har opplevd min første hele sommer som mamma, jeg har vært i bryllup, jeg har slappet av og vært med familie. Og jeg har gått gjennom en ganske stor identitetskrise. Jeg bestemte meg nemlig i fjor for å bli kvitt vepsefobien min. Vepsefobien er en ganske stor del av meg. I hvert fall på sommeren. Fra jeg fikk eget rom til jeg flyttet inn hos mannen min, sov jeg med lukket vindu på sommeren og åpent på vinteren. Jeg nektet å sitte ute og spise, og jeg lå sjeldent i ro og solte meg. I grunn tilbrakte jeg store deler av sommeren inne eller under et teppe.