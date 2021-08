Finale i Toppidrettsveka går i Knyken

Pluss

- Det er et stort arrangement, og det er mange baller i lufta. Men vi føler vi har kontroll nå, sier Magne Fossbakk til ST tirsdag formiddag.

Han er styreleder i Orkdal IL og leder i hovedkomiteen for Toppidretsveka, som blir arrangert for femte gang i Knyken i Orkland. Tidligere har skieliten vært her i 2013, 2014, 2015 og 2018.

Årets utgave starter på Hitra torsdag 19. august. Dagen etter forflyttes «sirkuset» til Aure, før det avsluttes og kåres en vinner i Knyken på lørdag. På startstreken står kjente navn som Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Frida Karlsson, Didrik Tønseth og Marit Bjørgen.

Fellesstart

I Knyken skal det være en skiathlon, altså fellesstart med skibytte; 15 kilometer for jentene, og 20 kilometer for guttene. Det rigges to store tribuner. De vil fylles i tråd med gjeldende smittevernregler.

- Det er en heftig smittevernplan vi følger. Siden det ble kjent at Knyken skulle arrangere finalen, har vi jevnlig vært i dialog med kommuneoverlege Jimmy Wikell. Han har gitt oss gode råd og holdt oss oppdatert på situasjonen hele tida, skryter Fossbakk.

I tillegg til tribunene er det selvsagt fritt fram å stå langs løypa. Det betyr at det blir plass til alle.

- Det er gratis parkering og gratis inngang, reklamerer Fossbakk.

Mange arbeidstimer

I utgangspunktet skulle finaledagen i Toppidrettsveka arrangeres i Trondheim sentrum. Men på grunn av usikkerheten rundt pandemien, ble Knyken allerede i vår kontaktet med tanke på å være en reservearena. Og i begynnelsen av juni ble det bestemt å droppe Trondheim.

- Siden da har cirka 100 mann vært i arbeid her oppe. Jeg har ikke tall på hvor mange timer som er lagt ned, men jeg tror vi skal holde Arbeidstilsynet langt unna, smiler han og legger til at dugnadsgjengen hovedsakelige består av pensjonister og frivillige.

- Men det er logostikk på et rimelig høyt nivå. Samtidig er det kjempeartig, og det er berikende å samarbeide med Toppidrettsveka, sier han.

Direktesendt på NRK

- Hva gjenstår i selve innspurten før skieliten ankommer Knyken på lørdag?

- Det er en del materiell og utstyr som skal på plass. I tillegg ryddes anlegget for å få optimale tv-bilder. Dette skal jo sendes direkte på NRK, sier han.

Inne i Olabua er Guri By og Aud Brattås i full gang med vasking.

- Det må rengjøres før folket kommer. Vi har også vasket i dommertårnet, speakerbua, varmestua, hoppbua og i tåkeheimen (kontorlokalet til Fossbakk og co) der ledelsen sitter, smiler pensjonistkvinnene som er to av flere såkalte stuepiker i Knyken.

Nattarbeid

Lars Sølberg, Magne Kvåle og Ansgar Selstø er i full gang med å få oversikt over reklameplakatene som Toppidrettsveka lagrer hele året i Knyken. De skal sendes med trailer til HItra, videre til Aure, før de kommer tilbake til Knyken på fredag kveld.

- Det blir nok arbeid utover natta natt til lørdag for å bli ferdig med alt sammen her, forteller de.

- Dere blir ikke arbeidsledige oppi her?

- Nei, det skal være visst. Ansgar er her åtte dager i uka, sier de to andre og ler.

Barnas mini-VM

Også Lars Haukli og Magnar Brattås er involvert i reklameplakatene. De har i oppgave å merke hvor i traseen hver enkelt plakat skal stå, blant annet i forhold til tv-kameraene.

- Det er litt av et system. Denne jobben er ikke for hvermannsen, humrer Haukli og viser fram kartet som i detalj viser hvor de ulike sponsorplakatene skal stå.

PS! Det blir også arrangert kick-off i Barnas mini-VM i Knyken på lørdag, i forkant av rennene i Toppidrettsveka. Dett er en happening der trimparken i Knyken tas i bruk til et barnearrangement for deltakere i alderen 0 til 12 år. Her blir det hinderløype med startnummer, storskjerm og streaming på Facebook. Etterpå får ungene sette seg på tribunen og se Toppidrettsveka.