Forstår misnøyen. Frykter nasjonal krise uten nok sykepleiere

Det sier seg seg selv at dette ikke er høyt nok i dagens lønnspolitikk.

Pluss

– Jeg forstår at Norsk Sykepleierforbund er misfornøyd med lønnsutviklinga med tanke på kostnadsutviklinga som er i samfunnet, sier Jorodd Asphjell om er andrekandidat for Arbeiderpartiet til Stortingsvalget 2021 for Sør-Trøndelag valgkrets.