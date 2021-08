Tre nye positive tilfeller i Orkland

Pluss

Én av de smittede, en voksen person, er knyttet til utbruddet i Mølnbukt. Vedkommende var allerede i karantene. I tillegg er to yngre personer smittet. Dette medfører at 22 personer settes i karantene, mens 41 barn og unge tilbys test for å unngå karantene, opplyser Orkland kommune onsdag formiddag.