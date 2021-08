Ei høne og en rev på jakt etter et egg

Pluss

Høna synes slettes ikke det er morsomt når egget hennes plutselig blir borte. og det ligger en rev i reiret hennes i stedet, der egget har ligget. Vi møter ei høne som er ei skikkelig hønemor; hun er litt nervøs, men også ganske selvopptatt. Reven er som rever flest; smart, men også sosial, og han blir med hønemor på jakt etter det bortkomne egget; hvor det enn måtte ha tatt vegen et eller annet sted i verden.

Det uperfekte livet

På vegen møter de mange gode rådgivere i form av egg-eksperter, en skikkelig streng strutsemor, en pertentlig pingvinfar, en hel hær med hodeløse lus og en kappende krokodille-kokke. De finner også egg på ferden; egg som hønemor ruger på, men som hun finner ut ikke er det riktige egget som er forsvunnet fra henne.

Høna, egget og reven er ei forestilling som ifølge Riksteatret egner seg for barn fra fire år og alle voksne, og selv så mener teatret at dette er ei forestilling om vennskap, tilhørighet og motgang. Også om barn som blir annerledes enn det foreldrene hadde forventet. Altså en hyllest til det uperfekte livet.

Humørfylt og vakkert

Forestillinga skal egne seg for barn fra 4 år og alle voksne, og varer en time uten pause.

Medieomtalene har også vært svært gode:

«Veldig fengende, humørfylt og fullt av overraskelser», skriver Dagsavisen.

«Morsomt teater for de minste … Høna, egget og reven oppleves som et friskt, lite pust», skriver Vårt Land, mens Aftenposten skriver at det er et «Magisk barneteater om høner og egg … Det er fantastisk vakkert.»