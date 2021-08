Sorg og bekymring for dyrene

Pluss

Utstillinga, som hun kaller Bevegelsen i et blikk som står stille, varer fra 30. august til 20. september, og er utelukkende tegninger og bilder av dyr. Hun kaller derfor utstillinga for Dyresalonger. Ideen bak utstillingene av dyr, er ifølge henne selv en bekymring for dyrenes situasjon i dag. En sorg. Og en gest.

Dyresalonger

Brita Skybak er norsk billedkunstner, som var født i Uruguay. Hun var hospitant ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, og er i tillegg utdannet ved Vestlandets kunstakademi og Academia Bella Artes i Salamanca.

Siden 2018 har hun skrevet dikt og tegnet dyr, som hun har samlet og laget såkalte Dyresalonger av i utstillingene sine. Mange av tegningene har hun tegnet i dyrehagen i Berlin. Hun er som hun sier selv, bekymret for dyrenes situasjon i verden

– Jeg tegner dyr som en sorg og en gest. Jeg tegner som om dyrene var mine fortrolige, og finner nyanser i dyrene som jeg etterstreber hos menneskene, sier hun.

Oppfører oss dyrisk

Skybak er opptatt av varheten, våkenheten og den genuine kontakten dyrene har med naturen og med omgivelsene. Og ikke minst ønsker hun å snu på begrepet at menneske blir kalt dyrisk når de oppfører seg negativt, og at det å oppføre seg om et dyr, er noe vi som vil utvide sanseapparatet vårt.

Når hun tegner dyr, sier hun at hun tegner med tanke på dyret i mennesket, og lager portrett av dyr der vi kjenner oss igjen.