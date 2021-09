Kontantstøtten er midt i blinken for foreldre som vil være hjemme med ungene sine

Pluss

Motstandere av kontantstøtten framhever ofte at kontantstøtten er ei ordning som bidrar til at innvandrerbarn ikke kommer i barnehage og blir sosialiserte, og at innvandrerkvinner ikke kommer seg ut i jobb og lærer seg norsk. Det hevdes også at kontantstøtten setter likestillinga tilbake, da den bidrar til at kvinner i større grad blir hjemme, mens det er mennene som gjør karriere.