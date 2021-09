Russiske myndigheter følger med ham. Nå har han skrevet en thriller med et realistisk bakteppe

Pluss

Få kjenner det russiske regimet så godt som Øystein Bogen. Etter utallige turer til Russland som reporter for TV 2, har han fått kjenne det russiske regimet på kroppen. Men han er også blitt kjent med russiske folk som lever i et regime som ifølge Øystein Bogen blir stadig mer eneveldig.

– I Russland er det ingen rettssikkerhet lenger. Det er ingen reell politisk opposisjon, og det er ingen fri presse, sier Bogen, som kommer fra Råbygda i Orkland.

Les også: Orkdalsmann med ny, høyaktuell bok

Ingen rettssikkerhet

Etter mange år som reporter for TV 2 i Russland, og etter å ha gitt ut tre sakprosabøker om Russland, er Øystein Bogen fullt klar over at han er svært dårlig likt av de russiske makthaverne.

– Ettersom de har gitt uttrykk for at de ikke liker at jeg jobber der, blir det til jeg jobber litt på trass, sier han.

På grunn av mangelen på rettssikkerhet for det russiske folk, og frafallet av pressefriheten, mener han det er ekstra viktig med uavhengige øyne og ører, som rapporterer fra landet til resten av verden.

Ifølge Bogen er noen av de mest populære presseorganene lagt ned i skjul av koronaen siste året.

– Det er en håndfull igjen som balanserer på knivseggen, sier Bogen som selv ikke har vært i Russland siden begynnelsen av 2020.

Fryktelige koronatall

– Det er fortsatt innreiseforbud i Russland. Det er fryktelige tall når det gjelder smitte med 600 000 overdødelighet gjennom koronaperioden, sier Bogen som forteller at det er store problemer med å få folk til å ta koronavaksinen; til og med den de selv har utviklet, da de ikke stoler på myndighetene.

– Det er tragisk. Russere, som folk flest i verden, lengter etter et godt og trygt liv. Det er dypt tragisk at russere ikke får oppleve noen av delene slik utviklinga er blitt. Dette landet har en plass i hjertet mitt, og jeg har mange venner der som nå flykter til utlandet, sier Bogen.

Realistisk bakteppe

I motsetning til de tre sakprosabøkene han tidligere har gitt ut om Russland, debuterer Bogen nå skjønnlitterært med thrilleren «Zetaviruset», som kom ut i høst på Gyldendal forlag.

Bogen bekrefter at thrilleren i stor grad gjenspeiler det russiske samfunnet, og at handlinga bygger på et realistisk bakteppe.

– De som har fulgt nyhetene de siste årene og spesielt siste tida, vil nok nikke gjenkjennende, sier Bogen som beskriver thrilleren som en fiksjonshistorie.

Selv om det bygger på mye kunnskap om russisk etterretning og styresett, har han som skjønnlitterær forfatter tatt seg kunstneriske friheter.

– Det har vært befriende å ta seg noen friheter. Samtidig så skjer det så mye rart i verden, og virkeligheten er så mye mer enn spinnvill, at det er vanskelig å dikte opp noe komplott, sier Bogen, som bekrefter at thrilleren handler om et komplott uten at han vil røpe for mye.

Russisk etterretning i norsk regjering

Bogens debutroman handler om det unge datageniet, Misja Borodin, som blir tvunget inn i Russlands hemmeligste etterretningsavdeling. Her får han som oppgave å utvikle virus som skal infiltrere og ødelegge andre staters kritiske infrastruktur. Men Misja er i sterk opposisjon til det korrupte og undertrykkende regimet, og bestemmer seg for å hoppe av til Norge. Den russiske stat er derimot innstilt på å gjøre alt for å stoppe ham, ettersom Misja bærer koden til Zeta, verdens mest avanserte datavirus, i hodet.

Etter en dramatisk flukt kommer Misja seg over grensa til Norge, men han oppdager fort at han heller ikke er trygg i Norge. For hvem kan han stole på når også den norske regjeringa er infiltrert av russisk etterretning? Med en russisk drapskommando over seg, må han bruke sine evner som hacker, for å forsøke å redde seg selv og den norske samfunnsordenen.

Kult med russisk

At Øystein Bogen ble utenriksreporter i Russland, mener han selv beror på tilfeldigheter. Etter at han gikk ut fra Orkdal vidaregåande skole, tok han et russiskkurs i Forsvaret.

– På den tida var det slik at alle norske menn var i militæret. Da jeg først var der, ville jeg gjøre noe som var litt kult. Valget sto mellom et russiskkurs eller flyskolen for å lære og kjøre jagerfly, sier han.

Han medgir at han av og til har angret på at han ikke valgte jagerfly. For å kompensere for dette, har han i ettertid tatt flysertifikat.

Kurset i russisk, som han tok like før den kalde krigen var slutt, ga ham derimot en nyttig kompetanse som han har fått mye bruk for i ettertid. Slik ble også interessen for russisk språk og politikk født.

I tillegg studerte han journalistikk i USA og tok mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Siden 1995 har han hatt TV 2 som arbeidsplass med hovedvekt på Russland.

Dramatikk

Som reporter i Russland har han opplevd mye dramatikk. Da han rapporterte fra gisseldramaet i Beslan, havnet han midt i skuddvekslinga mellom russisk politi og terrorister. Han ble også arrestert i Sotsji da han rapporterte negativt om Russlands forberedelser til OL. I Ukraina ble han og en fotograf beskutt av russiske styrker, mens de kjørte i leiebil. Denne hendelsen endte med en merkelig diskusjon med utleiefirmaet om hvem som har ansvaret for skuddskader på en leiebil.

Da han skrev boka «Russlands hemmelige krig mot vesten», skrev Russlands ambassade i Norge en anmeldelse av boka der de slo fast at den var et giftig verk, provoserende, grunnløs og løgnaktig oppspinn.

– Det de skrev, var det beste tegnet på at dette stakk litt, og jeg tar det som et tegn på at den var i nærheten av sannheten, smiler Bogen som ikke ser helt bort fra at noen i Russland også vil lese thrilleren hans.

Fiksjon eller virkelighet

I boka skriver du om den norske regjering som er infiltrert av russisk etterretning. Som ekspert på russisk innenriks- og utenrikspolitikk, er det noen realiteter i dette?

– Scenarioet som beskrives i boka, er ren fiksjon, og det omhandler ei regjering med de tre partia ytterst på venstre fløy. Men det er et scenario som er blitt diskutert; om hva som kan skje i framtida med ei uerfaren regjering hvis Norge blir angrepet, sier Bogen som understreker at han har ingen som helst politisk intensjon med dette scenarioet, selv om det kan være diskutert i enkelte politiske miljø.

Norgesmester i karantene

Like tilfeldig som at han ble utenriksreporter i Russland, er det også at han ble skjønnlitterær forfatter.

– Det hadde ikke blitt bok hvis det ikke hadde vært for koronaen. Ettersom jeg reiser mye, i til sammen 12 land siste året, er det blitt 94 dager i karantene. Jeg er sikkert norgesmester i karantene, smiler Øystein Bogen.

94 dager i karantene måtte brukes til noe. Det resultert i en thriller, som nok vil pirre både norske lesere og trolig også russiske myndigheter.

For at de følger med hva han gjør, er han ganske sikker på.