Imponert over hva de får til i hjemkommunen

Etter en nylig fjelltur på Ruten, var jeg så støl at jeg nesten ikke kunne sitte på fire dager.

Pluss

– Som en nylig sammenslått storkommune, er jeg imponert over hva Orkland får til. Jeg opplever at harmonien i kommunen er veldig god, og at det satses i hele kommunen, sier Jorodd Asphjell som er 2. kandidat på Arbeiderpartiet sin liste i Sør-Trøndelag.