Kan ikke se bort fra at hun blir innkalt til Stortinget: - Jeg er klar, jeg

Jeg er stolt over at vi har greid å snu, men det har også vært tøffe tak.

Det kan nemlig skje ettersom hun står på sjetteplass på AP sin liste i Sør-Trøndelag, og hvis noen av kandidatene foran henne får en statsrådpost.

- Jeg ser at denne kan komme, selv om jeg ikke tror det er så mye sannsynlig. Men jeg er beredt, ler Marit Bjerkås som brukte kvelden i valgstyret i Rennebu, hvor hun også er varaordfører for AP.

Skulle hun bli kalt inn som vara til Stortinget, ser hun på det som en kjempemulighet og en enorm erfaring å få med seg.

Stolt over partiet

Selv om Marit Bjerkås ikke har vært så aktiv i valgkampen som hun gjerne skulle ønske, både på grunn av korona, full jobb som kultur- og næringskoordinator og varaordfører i Rennebu, synes hun det har vært godt å drive valgkamp for Arbeiderpartiet der politikken endelig har fått stå i fokus.

- At vi har greid å samle oss rundt politikken, har ikke kommet av seg selv. Det er gjort en jobb for å være der vi er i dag. Målingene vi har hatt siste året, har vist at vi har gjort mye rett. Det er ikke bare medlemmene som har vært lei av det konflikt- og personfokuset Arbeiderpartiet har fått. Også velgerne har vært lei. Jeg er stolt over at vi har greid å snu, men det har også vært tøffe tak, sier Bjerkås.

Bort med forskjellene

Framgangen til Arbeiderpartiet, og et rødgrønt flertall, tar hun som et tydelig signal på at hele Norge vil ha et politisk skifte.

- Dagens regjering har sittet så lenge at forskjellene har økt og blitt synlige og tydelige for alle, sier Bjerkås, som mener at det er blitt gjennomført smålige kutt som ikke nødvendigvis betyr så mye for kjempemange, men som betyr mye for den enkelte.

Hun mener at stadig flere gjennom år har fått øynene opp for ulikhetene som den borgerlige regjeringa har stått i spissen for.

Hvordan skal folk merke at vi får ei ny regjering?

- De som går i tredje klasse nå, har vokst opp med Erna som statsminister. Jeg håper folk blant annet vil merke forskjell på barnehageprisene, at det blir økt kjernetid i barnehagene, at skoleungene skal få et lunsjmåltid i skolen, at reformene som er innført i skolen skal finansieres, og at regninga ikke blir sendt til kommunen.

Raus og lyttende

Hvilke kvaliteter mener du Jonas Gahr Støre har som statsminister?

- Jeg har hatt mange møter med Jonas Gahr Støre. Han er en utrolig inkluderende, raus og fin person å være på lag med. Det er måten han lytter til folk på, og følelsen vi sitter igjen med; å bli tatt på alvor. Det tror jeg også blir hans store styrke i regjering. Han er solid og flink.

Mens resten av AP-Norge jubler over et rødgrønt skifte utover mandag kveld, slutter Marit Bjerkås seg, etter at valgstyret i Rennebu har gjort jobben sin, til det lokale AP-laget som tradisjonen tro, møtes på Bygdepuben på Berkåk.