Har alt å vinne: - Men blir kravene for strenge, blir det umulig

Samtidig sier hun at det er fantastisk at det offentlige har et blikk på Lisbetsæter.

– Vi er stolte av at stedet, som vi er så glade i, og har så mange gode minner fra, har en kulturell verdi. Vi er også veldig glade om noen vil komme på banen og hjelpe oss å drifte stedet, slik at vi får muligheter til å ta vare på det, sier Marianne Rønne, som er datter av en av eierne, og foreløpig ikke formell eier, men sitter i styret for Lisbetsæter.

Spent på rapport

Fylkeskommunen og Skaun kommune har nylig foretatt en befaring av Lisbetsæter-eiendommen, og vil ut fra dette, utarbeide en teknisk rapport for eventuelle videre satsninger og tiltak på området. Rønne er spent på denne tekniske rapporten.

– Vi hadde et positivt møte med fylkeskommunen, både når det gjaldt viktigheten og ærverdigheten ved stedet. Vi håper at dette skal avstedkomme god drahjelp i årene som kommer. Men hvis vi må ta husene tilbake til 1890-tallet, vil det være umulig for eierne både økonomisk og ressursmessig, sier hun.

Hovedhuset er avstengt

Rønne mener at med en offentlig interesse, kan det ligge nye muligheter for Lisbetsæter. For hun legger ikke skjul på at det er krevende for eierne, ikke minst økonomisk, å ta vare på stedet.

– Familiene, som overtok eiendommen på 30-tallet, har gjennom masse dugnadsarbeid og private midler forsøkt å holde eiendommen i hevd, utført nødvendig vedlikehold, foretatt oppgraderinger, driftet hovedbygningen og utført tilpasninger til dagens minimumsbehov for standarder; blant annet etablering av storkjøkken, innlagt vann og strøm i husene, sier hun.

I dag er hovedhuset stengt av, og kun nødvendig vedlikehold blir utført. Dette ifølge Rønne på grunn av stadig strengere krav fra myndighetene med hensyn til brann, strøm, vannforsyning og ellers sanitære forhold, som gjorde det umulig for driverne å oppnå en forsvarlig økonomisk drift.

Hele hovedhuset er i år utvendig malt og beiset, alt som dugnadsarbeid.

Utleie ikke nok

Per i dag er 10 av de 13 hyttene utleid. De som leier, er eiere, etterkommere av eiere eller folk som har hatt sterk tilknytning til stedet i mange år. Utleien gir inntekter til å kunne ta vare på hovedhuset og fellesområdet, men ifølge Rønne er det langt ifra tilstrekkelig til drift og vedlikehold.

– Vi har to store dugnader i året, og er helt avhengig av dugnadsånd for å drifte både hyttene og fellesområda, sier hun.

Vil seksjonere ut

Ifølge Rønne hadde eierne et svært godt møte med Skaun kommune, men hun frykter likevel hva som vil skje hvis de kommer inn under strenge reguleringsbestemmelser. Aller helst ser hun at hyttene blir skilt ut fra hovedhuset. På denne måten mener hun at de som eier de små hyttene, kan oppgradere hyttene slik de ønsker det, og til sitt bruk.

– Hvis eiendommen og husene kommer innunder verneverdig klasse A, har vi ingen muligheter til å bistå med oppgradering, og vi mister også muligheten til å seksjonere ut og selge. Det setter oss eierne mellom barken og veden, mener Rønne som regner med at det vil koste flere titalls millioner å restaurere hovedhuset tilbake til det opprinnelige.

Fra eiernes ståsted mener hun det vil være mest ønskelig og formålstjenlig at familiene som i dag leier de små hyttene, får kjøpe hyttene på bygslet grunn.

– Det vil da bli den eventuelle verneklassen som avgjør om det blir mulig å gjøre hyttene beboelige etter dagens krav og teknisk standard til en hytte, sier Rønne som mener at hyttene må rustes opp slik at det blir mulig å bo i dem.

– Folk tar bedre vare på hus som de eier selv, mener Rønne som frykter bestemmelser som fører til at husene må tilbake til det de var opprinnelig.

Nødvendige tiltak

Ifølge Rønne er det gjort tiltak med hyttene for å gjøre dem beboelige, uten at hun mener at fasaden er endret nevneverdig. Endringene, som er gjort, mener hun heller ikke får besøkende til å reagere.

Hun er derimot sikker på at hvis kommunen eller andre myndigheter kommer med en plan som krever at alt skal tilbake til det opprinnelige, så sliter de.

Ønsker kommunen på banen

Som nye medeier om ikke altfor mange år, håper Rønne at hovedhuset blir utskilt og solgt, eller eventuelt leid ut til noen som ser muligheter for å bekoste og drifte det som gjennom generasjoner er blitt kalt for storstua i Skaun.

Marianne Rønne ser heller ikke bort fra at kommunen kan komme inn som eier eller leietaker, for å drifte hovedhuset innen for eksempel rehabilitering, leirskole eller à la Friskgården, som en gang hadde leieavtale på stedet. Eller at eventuelle frivillige lag og organisasjoner som kan bruke stedet til servering i helgene.

Alt å vinne

– Vi har alt å vinne på at stedet blir brukt, men vi som eiere, trenger hjelp, sier hun og føyer til at det nesten aldri tidligere har vært så positiv stemning blant dem som leier og eier på setra, enn det er akkurat nå.

Hun sier at det også blant dem som bruker eiendommen i dag, er stor velvilje til ei framtidig drift av storstua på Lisbetsæter.

– Vi håper på ei framtid der Lisbetsæter kan være et bredt tilbud for folk, sier Marianne Rønne, som ikke altfor lenge blir fjerde generasjon eier av stedet.