Må finne ut hvordan det unike stedet skal reddes: – Vi trenger å snakke sammen

Pluss

Siden 1991 har Lisbetsæter vært under kommunens landskapsvernområde. Det innebærer blant annet at det ikke tillates bygging ut over det som eksisterer på eiendommen.

«I spesialområdene kan derimot bygninger og anlegg som har eksistert tidligere, gjenoppbygges. Det bør utvises forsiktighet ved tillatelse til nye bygg. Før bygningsrådet behandler søknader om disse tiltak, skal uttalelse fra de antikvariske myndigheter foreligge», står det i reguleringsbestemmelsene fra 11. februar 1991.

Det står også i reguleringsbestemmelsene at byggetillatelse ikke kan gis før de antikvariske myndigheter har uttalt seg.

– Eiendommen er allerede presentert som viktig regionalt kulturminne i fylkets kulturminneplan, opplyser Steinar Haugen, som er fagleder i kultur i Skaun kommune.

Spre kunnskap

Skaun kommune vil i løpet av året utarbeide en kulturminneplan der blant annet Lisbetsæter skal inngå.

– Vi vet hva vi har av kulturminner. Men vi må også vite hvordan vi skal ta vare på dem og spre kunnskap om dem. Kulturminner sier noe om hvem vi er, og gir kunnskap om hvordan ting har utviklet seg, sier Steinar Haugen.

Han mener at en kulturminneplan forteller noe om hvor vi skal, men også om hvor vi ikke skal.

– Vi skal for eksempel ikke bygge hus på registrerte kulturminner, eller på noe vis gjøre noe som forringer viktige kulturminner, sier han.

Les også: Jobber for ny drift på dette ærverdige stedet

Ønsker god dialog

I et notat fra et møte, som var mellom eierne av Lisbetsæter og Skaun kommune i april i år, kom det fram at eierne av eiendommen sliter økonomisk med å dekke vedlikeholdet av eiendommen. Det gjelder både hovedbygninga og rundt 14 småhusene som fortsatt omkranser eiendommen.

– Eierne av Lisbetsæter og Skaun kommune er enige om kulturverdiene ved Lisbetsæter. Vi er enige om å ta vare på denne verdien, og vi er enige om at vi ønsker en god dialog framover, og at vi trenger å snakke sammen, sier Steinar Haugen, som er fagleder i Skaun kommune.

– Når vi skifter kledning på et hus fra 1890, så gjør vi det ikke som det er et hus fra i dag. Vi setter heller ikke inn husmorvindu i et hus fra 1890-tallet, sier Haugen som håper at med Lisbetsæter inn i en kulturminneplan, vil det også bli enklere for eierne å få ut midler til nødvendig restaurering.

– Når stedet kommer inn i et plandokument, blir det lettere med finansiering. Når folk får kunnskap, bidrar det til at mål blir gjennomført, sier Haugen som opplyser at det også er planer om å opprette et kommunalt kulturminnefond, der eiere av kulturhistoriske bygg og miljøer kan søke om tilskudd til antikvariske tiltak.

Særpreg med småhusene

Ifølge Haugen ønsker kommunen at stedet skal bli tatt vare på, og at kunnskap skal bli formidlet og brukt. Han avviser derimot at det på noe tidspunkt har vært aktuelt for kommunen å ta over drifta av stedet.

– Det er så vidt meg bekjent, en ikke aktuell problemstilling. Ikke har vi fått spørsmålet, og ikke er jeg kjent med at spørsmålet er stilt, sier Haugen som håper på en tett og god dialog med eierne som han har inntrykk av vil Lisbetsæters beste.

Det innebærer blant annet at de små hyttene ikke blir fraskilt fra eiendommen.

– Å skille ut de små hyttene, vil være å bryte med kulturminneplanen, reguleringsplanen og verdien av stedet. Så vidt jeg vet, er Lisbetsæter det eneste stedet i Trøndelag som har ei slik hovedbygning med mindre hus spredt rundt omkring, sier Haugen som mener at Lisbetsæter er ett av de mest særprega kulturminna i Skaun.

Tilbake til middelalderen

En av dem som kjenner historia svært godt etter å ha driftet Lisbetsæter i 25 år, er Karl Åge Wikstrøm. I et notat til Skaun kommune beskriver han noe av Lisbetsæters verdi, historisk og kulturelt, slik han ser det fra sitt ståsted.

Det var Eyvind Kraft, som i 1886 startet bygginga av hovedhuset på Lisbetsæter og de 20 mindre husene, som fungerte som paviljonger, aktivitetsarenaer og badehus.

Men historia til Lisbetsæter er enda eldre. Trolig var den første bosettinga på eiendommen, som ligger på Skaunaskogen, helt tilbake i middelalderen. Historia forteller ellers om Ola Øra og Elisabeth (Lisbet) som bosatte seg på stedet 150 år etter Svartedauden. Derav navnet Lisbetsæter da det ble oppkalt etter Lisbet. Siden har Lisbetsæter vært på ulike hender fram til legen Eyvind Kraft kjøpte eiendommen og utviklet det som ble kalt for en Luft- og Vandkuranstalt.

Les også: Ei prinsesse fra Hawaii, en fyrste fra Monaco og ei kjerring med øks: - Dette er en mystisk plass

Sunnhet og renselse

I en annonse fra åpningsåret 1890 står det følgende:

«Lisbetsæter ligger 1000 fod over havet i et subalpinsk klima med nærhet til Atlandterhavets forfriskende luft. Dette er gunstig for mavebesvær, fordøyelsesproblemer, nervøsitet og scrofulose. Pasienter med konstatert uhelbredelig lungetæring kan ikke mottages.»

– Mange nevner Lisbetsæter som et sanatorium for behandling av tuberkulose. Det var nok aldri tilfelle. Lisbetsæter ble bygd for sunnhet og renselse. Faktisk er nervøsitet sammen med nikotinforgiftning nevnt i helsetilbudet, skriver Karl Åge Wikstrøm som har tilbrakt over 40 år av livet sitt på stedet; først som sommergjest fra 1965, og deretter som driver av Lisbetsæter i 17 år fra 1990 til 2007.

Vanskelig økonomi

At Lisbetsæter har en kulturhistorisk verdi er Wikstrøm ikke i tvil om. Men han omtaler også eiernes utfordringer, spesielt i krigsåra etter at Trondhjems yngre Handelstands forening, i 1938 solgte eiendommen til sju av medlemmene.

– De menneskene som den gangen eide Lisbetsæter, fikk nok oppleve nedturen. Deres tid på Lisbetsæter dreide seg stadig mer om å redde restene, skriver Wikstrøm.

Det gjaldt både hovedhuset og paviljongene, som etter krigen ble leid ut på åremål som rimelig ferieboliger.

– Økonomien gikk tilbake. Vedlikeholdet tilsvarende, skriver Wikstrøm.

Reiselivsbedrift

Selv bidro han sterkt til en opptur ved Lisbetsæter da han drev Lisbetsæter på helårsbasis fra 1990 til 2007 med overnatting og servering og gjester fra hele verden.

– Det var utvilsomt et bevis på at stedet hadde livets rett som reiselivsbedrift, mener Karl Åge Wikstrøm som ved siden av Eyvind Kraft, har stått for den viktigste epoken i Lisbetsæters virksomhet.

Les også: Seterbaronen fyller 70 år: - Et vakkert og rikt liv, men det kunne ha drept meg

Wikstrøm konkluderer med at på samme måte som at Skaun kirke er et smykke i bygda, så vil Lisbetsæter, hvis stedet kommer under kyndige hender og blir ivaretatt, bli Skaun sitt smykkeskrin.

Steinar Haugen mener omfanget av overnattingsrom på Lisbetsæter sier noe om Lisbetsæters betydning den gangen det ble bygd. Han har telt 29 overnattingsrom fordelt på 10 rom i hovedhuset og 19 overnattingsrom fordelt på de de omkringliggende småhusene.

- Det sier noe om omfanget og volumet, mener Haugen.

Han mener ellers at Lisbetsæters plassering langs den Trondhjemske postvei, og at hovedveien til byen gikk opp Sundlibakkene, sier noe om stedets historiske betydning.

Seks hensynssoner

På bakgrunn av Lisbetsæters sterke historie helt siden middelalderen, og også den helt spesielle arkitekturen med ei hovedbygning med mange småhus rundt, som fungerte som hotellrom, foreslår Skaun kommune Lisbetsæter inn i en regional kulturminneplan som en av seks hensynsoner. De andre fem er Bygdeborgen ved Stensåsen i Skaun, kirkestedet på Viggja med Viggjaøra, gravhaugen på Jyssan, Børsøra, mølla i Buvika som er verdens nordligste matmølle der fortsatt den gamle mølleredskapen er i bruk og altså Lisbetsæter.

– I tillegg har vi Skaun kirke, ruinene på Husaby og Børsa prestegård, men de regner vi med har et så trygt vern, at vi kanskje ikke trenger å gi dem egne hensynssonebeskrivelser, sier Haugen.