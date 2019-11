Hele lokalsamfunnet må bidra

Her handler det ikke om luksus. Her er knapt det nødvendigste når det gjelder innredning og utstyr.

Debatt

November oppleves kald for alle: også for oss som er født og oppvokst i dette vinterlandet høyt mot nord, og som sverger til vinter og snø. Med det som utgangspunkt bør det ikke være vanskelig for oss å forstå hvilket sjokk og hvilken overgang det er for innvandrere som kommer fra helt andre breddegrader, til vårt kalde klima som er ekstra kaldt og isete i november før snøen har rukket å legge sitt hvite teppe over landskapet.