Tull om valget av Kontrollutvalgets leder

Debatt

SV har aldri vært med på noen avtale om at Småbylista skulle ha lederen i Kontrollutvalget.

Orkland SV gikk inn for at Marit Mjøen skulle bli lederen for Kontrollutvalget. At Marit Mjøen selv var kandidat til ledervervet i Kontrollutvalget skriver hun ikke et ord om. Etter sine år i formannskapet og to perioder i kommunestyret i Orkdal er hun godt kvalifisert. Hun ble lansert av Småbylista, og SV ville stemme for henne som leder for Kontrollutvalget i Orkland.

Marit Mjøen ble likevel ikke kandidat

Før møtet i kommunestyret som skulle velge nytt kontrollutvalg for Orkland, kom Småbylista imidlertid med en annen kandidat. Den nye kandidaten har en periode bak seg som vara til kommunestyret i Orkdal og fire år i et hovedutvalg. Dette er en grei bakgrunn for å være medlem av Kontrollutvalget, men en noe beskjeden erfaring i kommunepolitikken til å lede Kontrollutvalget.

SV lanserte derfor Mads Løkeland som vår lederkandidat til Kontrollutvalget. Han var fra første stund etter valget lansert som SVs kandidat som medlem i Kontrollutvalget. Han har en solid bakgrunn til dette vervet: Løkeland har fire år som et svært aktivt medlem i Kontrollutvalget i Orkdal, han har vært første vara til kommunestyret i Orkdal i en periode og har heile fire perioder med ulike verv bak seg i Fylkestinget i Sør-Trøndelag, derav to perioder som fast møtende medlem. Noen ganger går kompetanse foran kjønn, men ikke mer enn at Småbylistas nye kandidat enstemmig ble valgt til nestleder i Kontrollutvalget. Det skriver helle ikke Marit Mjøen et ord om i innlegget sitt.

Mads Løkeland ble valgt med 39 stemmer i kommunestyret i Orkland, mot 12 stemmer fra Pensjonistpartiet, Frp, Småbylista, Høyre og Rødt. Lederen i Kontrollutvalget skal alltid komme fra opposisjonen.

Udemokratisk

«Det var udemokratisk av kommunestyret å ikke velge Småbylistas kandidat», hevdet Småbylistas gruppeleder i kommunestyremøtet. Det minnet litt om en trassig tiåring som ikke får viljen sin når tre representanter forsøker å bestemme hva de andre 48 skal mene.

Det er hyggelig av Marit Mjøen å skrive pent om Mads Løkeland i innlegget sitt. Han fortjener hvert eneste ord. Hvorfor benekter hun da den innbitte motstanden mot at han skulle bli leder i Kontrollutvalget i blant annet fraksjonsmøter for opposisjonen? Kommunestyremøtet som skulle velge lederen for Kontrollutvalget ble avbrutt to-tre ganger av at Småbylista, Frp og Pensjonistpartiet bad om fraksjonsmøte. SVs kommunestyregruppe opplevde behandlingen vi fikk fra deler av opposisjonen som om vi var en paria fra feil planet. Det var en dårlig erfaring, men vi venter ikke at kommunepolitikk skal være noen dans på roser. Så vi overlevde greit denne dagen også.

Marit Mjøen påpeker at Orkland kommune har fått seks menn og to kvinner i lederverv. Dersom Småbylista hadde fremmet Marit Mjøen som kandidat til ledervervet i Kontrollkomiteen, hadde det vært fem menn og tre kvinner. Da hadde hun også sluppet å skrive innlegg i Avisa ST om at Kjell Rønningsbakk står i veien for at kvinner får bedre representasjon i kommunestyret i Orkland.

Hvorfor Kjell Rønningsbakk skal gjøres til syndebukk for at Marit Mjøen ikke ble foreslått fra Småbylista, vet jeg ikke. Jeg har ingen innflytelse på hva Småbylista foretar seg. Kumuleringer ved valget i høst har gitt Småbylista en mannsdominert kommunestyregruppe.

Drøy tittel

Marit Mjøen har valgt å kalle sitt innlegg i ST for «SVs fake news» i omtalen av en artikkel på orklandsv.no. Altså falske nyheter eller løgn på bedre norsk. Det er en drøy tittel når man selv ikke greier å følge med på fakta, og unnlater å nevne at hun skriver om en sak hvor hun selv lenge var kandidat. I flere tusen år har retorikken anbefalt folk å ta personen dersom argumentene er dårlige.

For ettertida ber jeg om å få slippe å være lynavleder for kontroverser i Småbylista. Det kan være samlende å finne noen utenfor ens egne rekker når man sliter internt.

For øvrig var det ingen andre partier ved siste kommunevalg som hadde en så stor kvinneandel på sine lister som SV. Av SVs listekandidater var 55 prosent kvinner. Siden 1975 har SV vedtektsfestet at på alle lister til valg skal menn og kvinner ha annenhver plass på valglistene. Denne bestemmelsen har Orkland SV i alle år fulgt lojalt. Vår gruppe i Orkland her derfor like mange menn som kvinner i motsetning til Småbylistas sterkt mannsdominerte gruppe.