Dette kan føre til et rausere arbeidsliv

Debatt

Kommunestyret i Orkland har satt seg som mål at kommunen skal bli en rausere arbeidsgiver. Som et ledd i denne målsettinga, ble det vedtatt at det ved intervju ved alle utlysninger av stillinger, kalles inn minst en person med nedsatt funksjonsevne, eller med hull i CV-en. Med dette som et verktøy, har kommunen satt seg som mål at minst fem prosent av alle nyansettelser i kommunen skal gå til mennesker med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.